Prefeitura Distribui sopa para famílias cadastradas no PAIF em Epitaciolândia

Dando sequência ao Programa “Sopa nos Bairros” a prefeitura através do CRAS, realizou na tarde desta quinta-feira dia 24/06, a distribuição de sopa quentinha para famílias do PAIF (Programa Proteção e Atendimento Integral à Família), inseridas no cadastro único, beneficiárias do programa bolsa família e beneficiárias do BPC que engloba todos os Bairros de Epitaciolândia.

A prefeitura tem feito regularmente a entrega de sopa nos bairros e no Centro de Referência e Assistência Social, segundo informou Roseli Lopes, Coordenadora do CRAS, hoje foram distribuídos cerca de 160 potes sendo até 05 unidades por cada família.

A prefeitura tem realizado ações desse tipo para amenizar problemas sociais devido a pandemia que tem deixado muitas pessoas em situação de vulnerabilidade.

“Sempre que podemos estamos realizando ações como essa, seja distribuição de Sopa, cestas básicas ou kits de verduras e frutas, sabemos das dificuldades que essas famílias enfrentam principalmente durante a pandemia, e a nossa ideia é cuidar bem das pessoas.” Enfatizou Sérgio Lopes.

