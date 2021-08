Prefeitura distribui sopa para famílias do Bairro Liberdade em Epitaciolândia

Dando sequência ao Programa “Sopa nos Bairros” a Prefeitura, através da Secretaria de Cidadania e Assistência Social – SEMCIAS, realizou na tarde desta terça-feira, dia 17/08, a distribuição de sopa quentinha para famílias em situação de vulnerabilidade social, moradoras do Bairro Liberdade em Epitaciolândia.

A Prefeitura tem feito regularmente a entrega de sopa nos bairros e no Centro de Referência e Assistência Social, a fim de atender famílias que estão inseridas nos programa sociais e Paif.

Os produtos para o preparo do alimento são adquiridos através de programas de incentivo a produção familiar. “Estamos distribuindo sopas para aquelas famílias que realmente precisam, é um pedido do prefeito Sérgio Lopes, para que possamos ter essa atenção especial com as pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social, além de atender essas famílias aqui da cidade, as famílias que produzem as verduras e legumes são contemplarás pela aquisição da produção familiar.” Destacou Eliade Maria, Secretaria de Assistência Social de Epitaciolândia.

Foram entregues 84 potes de sopas direto na residência de cada um beneficiário.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...