Prefeitura e Cufa entregam mais 150 cestas básicas para famílias de Epitaciolândia

Uma parceria entre a prefeitura de Epitaciolândia e a Central Única das Favelas do Acre (CUFA/AC), tornou possível a doação de mais de 150 cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social.

As Cestas foram entregues pelo Prefeito Sérgio Lopes, a Primeira Dama do Município Alliny Saldanha, Eliad Maria Secretária de Cidadania e Assistência Social, o Presidente daCUFA-AC Junior TRZ, no Buffet Art Eventos na tarde desta terça-feira dia 27/07.

Durante a entrega das doações, o presidente da CUFA-GO destacou a importância do trabalho realizado pela Prefeitura de Aparecida no combate à fome. “É bastante louvável essas ações que levam comida para mesa de quem mais precisa, por isso quero em nome CUFA-AC, parabenizar e ao mesmo tempo agradecer a todos por essa parceria. Frisou Junior TRZ.

A Primeira Dama Alliny Saldanha, agradeceu aos representantes da CUFA-AC pela parceria. Em nome do Prefeito Sérgio Lopes e de toda a equipe da prefeitura, quero agradecer ao pessoal da Central Única das Favelas do Acre, por essa parceria, que está nos possibilitando doar cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social. Pontuou Alliny Saldanha.

