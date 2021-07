Prefeitura e Governo beneficiam 15 famílias de Brasileia com carrinhos de pipoca, cachorro-quente e kits manicure

SECOM

A Prefeitura de Brasileia em parceria com o Governo do Acre, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e da Secretaria de Empreendedorismo e Turismo do Estado do Acre (SEET), realizaram na tarde de quarta-feira (14), a entrega de kits manicure, carrinhos de pipoca e cachorro quente a famílias empreendedoras da cidade.

Estes equipamentos de empreendedorismo fazem parte do Programa Empreender Para Crescer e tem o intuito de ajudar as pessoas necessitadas a gerar trabalho, distribuição de renda e fomentar a economia local.

“Nosso objetivo é gerar renda e qualidade de vida para essas famílias. Queremos ver vidas transformadas com esse projeto. Desejamos que essas pessoas empreendam e garantam o sustento da sua casa”, falou, Eliane Sinhasique, secretária de Empreendedorismo e Turismo.

Os kits são frutos do convênio federal n° 759998/2011 e beneficiou 15 famílias em Brasileia.

Segundo o secretário de cultura Ieve Terranova é motivo de muito orgulho realizar a entrega dos kits para famílias empreendedoras de Brasileia, fortalece a economia local e ajuda a gerar renda para as famílias.

Antes da entrega dos equipamentos, a secretária Eliane realiza palestra motivacional com os beneficiários, para que aprendam técnicas de venda, de marketing e, principalmente, para que se inspirem em exemplos de sucesso e não desistam de seus negócios.

