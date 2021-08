Prefeitura elabora plano de retomada das aulas presenciais em Epitaciolândia

Por Assessoria/Semed

Na manhã desta terça-feira (17 de agosto), a Secretária Municipal de Educação, Eunice Maia Gondim, juntamente com o Secretário Municipal de Saúde, Sérgio Mesquita realizou uma reunião para tratar sobre a retomada das aulas presenciais no município, que estão sendo realizadas de forma remota desde 2020, devido à pandemia da Covid-19.

Durante o encontro, que contou com a presença do Vice-Prefeito António Soares, Presidente do Conselho Municipal de Educação Luzinete Lima, Presidente do Sinteac Elvira Ramos, Presidente do Conselho de Saúde Francisco Canindé, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais Sebastião Ferreira, Coordenador da Vigilância Sanitária Maylon Marques e outros representantes da saúde e educação, onde foram definidas estratégias, para a retomada gradual das aulas presenciais, com previsão para a segunda quinzena de setembro.

O compromisso é assegurar as formas de alcance para todos os estudantes, possibilitando o retorno gradual das atividades presenciais, seguindo as orientações das autoridades sanitárias locais ou estaduais. Além de levar em consideração a autorização familiar ao retorno presencial.

“Hoje estamos discutindo o retorno das aulas, com muita segurança para os alunos e profissionais da educação. Precisamos seguir rigidamente os protocolos para voltar às aulas na rede municipal. Reforço que é nosso desejo sim, o retorno das aulas, porém, com os protocolos muito bem fundamentados e com muita segurança, disse o Secretário Municipal de Saúde.” Sérgio Mesquita.

De acordo com a Secretária Municipal de Educação, Eunice Maia Gondim o planejamento bem estruturado do retorno das aulas é necessário e será realizado priorizando a segurança de todos. “As aulas estão acontecendo no formato online, mas sabemos que a aula presencial é importante também para a saúde mental, física, cognitiva e social dos estudantes, por isso nosso objetivo é elaborar um planejamento de retorno bem estruturado e com muita segurança para alunos e profissionais.” Disse a secretária

