Prefeitura entrega nova praça e homenageia ex-morador que atuou na construção civil em Brasiléia

No final da tarde desta quarta-feira, dia 30, a prefeita do município de Brasiléia, Fernanda Hassem, juntamente com secretários municipais, estadual e a primeira-dama, Ana Paula Cameli, realizaram a entrega oficial da nova praça no centro da cidade.

A nova praça, recebeu o nome do ex-morador, senhor Jurandir Alves Pereira, que trabalhou com na construção civil, erguendo vários prédios como escolas, mercados, delegacias e outros na década de 60, 70, 80, além de residências.

O local inicialmente, havia um mercado municipal, que foi desativado e depois reformado para outras atividades no município, como uma extensão da UFAC e outras atividades na área de educação. Com as enchentes de 2012 2 2015, o mesmo ficou com sua estrutura abalada, sendo demolido e erguida a nova praça.

A viúva, Dona Oceana Ferreira, juntamente com seus oito filhos, netos e bisnetos, estiveram presente no evento, onde receberam emocionados. O ex-prefeito de Epitaciolândia (um dos filhos), José Ronaldo falou da justa homenagem ao pai. “Quero agradecer essa homenagem ao meu pai que foi um grande construtor, que construiu igreja, escola, delegacia e criou oito filhos nessa cidade (…) e recebemos com muito orgulho uma praça com o nome dele e queremos agradecer a prefeita pela consideração e carinho pela nossa família”, destacou.

Fernanda Hassem destacou que, “hoje estamos vendo que um local que antes estava praticamente abandonado e usado para outras coisas ruins, hoje está com vida. Graças a uma emenda extra orçamentária do deputado Federal Leo de Brito junto ao Ministério do Turismo, conseguimos realizar essa obra (…) Esse ano, todos os espaços públicos foram revitalizados e o próximo será o Parque Centenário”, disse a prefeita.

A primeira-dama que esteve no local, parabenizou Fernanda Hassem pela ação e destacou sua gestão, juntamente com o Secretário de Meio Ambiente do Estado, Israel Milane, que falou da intensa semana de trabalhos que antecede o aniversário do Município.

“Estamos acompanhando os trabalhos que vêm sendo realizados no município. São trabalhos como esse que mostra uma gestão de qualidade e vem recebendo emendas extra orçamentária, onde somente municípios estão adimplentes pode receber emendas e isso mostra que a gestão está unida e quem ganha é os munícipes”, destacou.

