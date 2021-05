Prefeitura intensifica ações do projeto de mecanização agrícol

Valorizar o agricultor familiar, aumentar sua produção e seu lucro e, em consequência, proporcionar maior oferta de alimentos na cidade. Esse é o principal objetivo do “Programa de Mecanização Agrícola”, implantado pela Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento de Epitaciolândia.

Segundo o prefeito Sérgio Lopes, a prefeitura quer mecanizar o maior número de áreas rurais até o final do ano, proporcionando aos agricultores familiares a otimização no preparo da área, o que impacta diretamente nos custos da produção.

“Esse é um compromisso que firmamos lá atrás na campanha, e agora estamos colocando em prática, temos que melhorar a nossa linha de produção, com isso aumentamos a renda familiar e diminuímos os impactos ambientais, pois estaremos recuperando áreas degradadas e evitando o desmatamento.” Salientou o prefeito.

De acordo com o secretário municipal de Agricultura, José Ronaldo, “o programa de Mecanização Agrícola é importante para fomentar a economia do município a partir do incentivo ao agricultor familiar”.

