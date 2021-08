Prefeitura intensifica trabalhos de recuperação de ruas e praças em Epitaciolândia

Aproveitando o máximo o verão amazônico, a Prefeitura de Epitaciolândia, através da Secretaria de Obras, está com várias frentes de trabalho, recuperando ruas, praças e ramais. São centenas de quilômetros de ramais que compõem a malha viária de Epitaciolândia que estão sendo recuperados, ruas sendo preparadas para recapeamento com asfaltou, bem como recuperação de praças e calçadas.

Na tarde dessa quarta-feira, 04/08, acompanhado das Vereadoras Seliene e Preta, o prefeito Sérgio Lopes foi visitar os serviços que estão sendo feitos no Bairro José Hassem.

“Estamos trabalhando em ritmo acelerado, inclusive nos feriados e finais de semana, as ruas estão muito danificadas, mas várias delas serão recapeadas com asfalto, além disso, estamos recuperando nossas praças e jardins, dando início ao nosso projeto de melhora da qualidade urbanística da nossa cidade durante a gestão.” Destacou, ainda, que mesmo com as dificuldades por falta de maquinários os serviços tem avançado bastante também nos ramais.”

“Estamos avançando nos serviços de melhorias de ramais, isso graças ao esforço de nossas equipes comandas pelo Secretário de Obras, Chiquinho Frota, e o Diretor de Campo, Piron. Eles não têm medido esforços para atender as demandas de nossa população rural.” Frisou o prefeito Sérgio.

