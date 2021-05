Prefeitura oferece aulas de zumba para todos em Epitaciolândia

A Prefeitura Municipal de Epitaciolândia, através da secretaria municipal de Cultura e Esporte realizou ontem (26/05) o projeto: “Mexa por dias melhores, zumba na comunidade é mais saúde para nossa cidade,” com aulas de dança gratuita que mistura vários ritmos latinos e internacionais para toda a população epitaciolandense. O projeto Zumba na Praça está acontecendo todas as terças e quintas-feiras, a partir das 18h, na praça 28 de Abril.

De acordo com o prefeito Sérgio Lopes, a realização desse projeto é mais uma proposta de governo que está sendo posta em prática através de uma ação que envolve a secretaria de Cultura e Esporte. “Estamos trazendo esse projeto para proporcionar as pessoas oportunidade de se exercitar, e com isso melhorar sua saúde, e até mesmo a autoestima, a dança é comprovadamente um excelente exercício e pode mudar a vida de quem prática.” Afirmou o prefeito.

Diferentemente de algumas danças, a zumba é muito eclética e oferece excelentes resultados para os mais diversos perfis e objetivos. As aulas de zumba tem duração de 45 minutos à uma hora ministrada pelo coreografo Reggis Silva e sob a supervisão da Enage Peres Coordenadora de Cultura.

