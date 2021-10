Prefeitura oferece Cursinho intensivo pré-concurso para jovens de Epitaciolândia

A prefeitura de Epitaciolândia e parceiros estão ofertando um Curso Intensivo para as pessoas que pretendem prestar o concurso público para provimento de cargos efetivos de nível médio e superior no Instituto Socioeducativo do Acre (ISE/AC).

Por iniciativo do Prefeito Sérgio Lopes e o Policial Civil e Professor Eroldilso Souza, resolveram criar o cursinho para dar oportunidades aquelas pessoas que pretendem concorrer uma vaga, de estudar e com isso ter melhores chances para ingresso na vida pública.

“Para nós é motivo de alegria poder criar oportunidades, para que você possa estudar e ter melhores chances na hora de prestar o concurso do ISE, enquanto gestor quer agradecer aos nossos professores, que de forma voluntária estão repassando seus conhecimentos nas diversas áreas pertinentes ao concurso, peço a todos que não desistam, assistam às aula até o final, e desejo boa sorte a todos.” Destacou o prefeito.

O Cursinho Intensivo está acontecendo na Escola Parceira Belo Porvir, e ofertado de forma gratuita graças às parcerias com Professores, Gestores e Advogados.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...