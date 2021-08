Prefeitura oferece curso de arbitragem em Assis Brasil

A Prefeitura de Assis Brasil, através de parceria firmada com o Governo do Estado, está oferecendo um curso de arbitragem para os munícipes.

De acordo com o Coordenador de Esportes, Marissandro Nascimento, o curso teve duração de 4 dias, iniciou na Segunda-Feira (09) e está sendo concluído hoje, Quinta-Feira (12).

Quem ministrou o curso foi o Árbitro da Federação de Futsal do Acre, o senhor Josimar Almeida de Souza, juntamente com a equipe de esportes do Estado, Eilson Abreu de Paiva, Rener, Santos de Carvalho, Mário Jorge Ferreira Lima e Luciano Moraes do Nascimento.

Ao todo foram 25 pessoas que fizeram o curso. “Estamos muito felizes pela realização desse curso e acima de tudo agradecidos ao Prefeito Jerry e o Marissandro que conseguiram junto ao Estado trazer esse curso,” disseram os concludentes do curso.

