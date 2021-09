Prefeitura realiza 1ª Conferência de valorização da vida em Epitaciolândia

A prefeitura de Epitaciolândia, através da Secretaria municipal de Saúde juntamente coma a Semcias (Secretaria Municipal de assistência Social), NASF e CAPS, realizaram a 1ª Conferência de Valorização da vida fechando as programações em alusão ao setembro amarelo.

Setembro Amarelo é o mês (de 1 a 30 de setembro) dedicado à prevenção do suicídio. Trata-se de uma campanha, que teve início no Brasil em 2015, e que visa conscientizar as pessoas sobre o suicídio, bem como evitar o seu acontecimento. É nesse mês que no dia 10 se comemora o dia mundial de prevenção do suicídio.

Em Epitaciolândia durante todo o mês, foi desenvolvido ações para conscientizar as pessoas sobre essa problemática com palestras, atendimento médico e psicossocial e serviços de orientação.

Para fechar a campanha do setembro amarelo, foi realizado nesta segunda dia 27 de setembro no Buffet Art Eventos a 1ª conferência de valorização a vida. Estiveram presentes a Primeira Dama Alliny Saldanha, o vice-prefeito Professor Soares, a Delegada de policia Civil Dra. Carla Ivane, representantes do Ministério Público, Tribunal de Justiça do Acre, Corpo de Bombeiros, das áreas da Saúde, Secretários, assessores, e sociedade civil organizada.

O que disseram:

“Estamos aqui realizando a 1ª Conferencia de Valorização da vida, para juntos criarmos políticas públicas de enfrentamento e combate ao suicídio, precisamos cuidar bem das pessoas e temos que dar atenção para evitar que vidas sejam perdidas precocemente.” Destacou a Alliny Saldanha Primeira Dama e moderadora do evento.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...