Prefeitura realiza dia de ação em alusão à Campanha Agosto Lilás

A Campanha Agosto Lilás’ foi criada como parte da luta representada pela Lei Maria da Penha, sancionada em 7 de agosto de 2006, para combater e inibir os casos de violência doméstica no Brasil, aqui em Epitaciolândia foram realizadas diversas atividades para chamar a atenção da sociedade no combate a violência contra a mulher.

Foram realizados palestras, caminhadas, atendimentos em parceria com o governo do Estado de serviços sociais com o ônibus Lilás para toda a família, Cicleata e, para fechar com chave de ouro foi realizado neste dia 31/08, um dia de ação para as mulheres.

Durante toda terça feira foram realizados 775 procedimentos de saúde, dentre eles, exames especializados nas áreas de ultrassonografia, PCCU e eletrocardiograma; além de consultas oftalmológicas, vacinação e dispensa de medicamentos. O ato foi realizado na UBS José Paulo de Souza, no bairro Aeroporto.

O dia de Ação contou com a parceria do Deputado Estadual Jenilson Leite (PSB), que ofereceu exames de ultrassonografia gratuitamente e o Instituto da Visão.

Essa é a segunda ação de saúde que o parlamentar participa no município no ano de 2021. Sempre atendendo o convite do prefeito Sérgio Lopes e do secretário de saúde, Sérgio Mesquita. No mês de junho, o infectologista realizou atendimento na zona rural do município na VII edição do Programa Saúde na Comunidade.

Dr. Jenilson destacou que além do trabalho de combate à violência contra as mulheres, também é necessário que o poder público assegure atendimento de saúde com qualidade ao gênero feminino. “Quero parabenizar ao prefeito Sérgio Lopes, a equipe de saúde, na pessoa do Sérgio Mesquita, porque combater a violência contra o público feminino também está incluso oferecer uma saúde de qualidade, com exames de prevenção do câncer de mama, por exemplo, como foi feito hoje. Por isso, estou feliz por mais uma vez está podendo colaborar e reafirmo meu compromisso com este município, dentro de nossas possibilidades, de contribuir para melhorar a vida das pessoas”.

O secretário municipal de Saúde, Sérgio Mesquita, afirma que a gestão fechou com chave de ouro a campanha de prevenção da saúde da mulher. “Estamos fechando essa campanha de prevenção da saúde da mulher com chave de ouro. Porque, muitas vezes, essas mulheres são vítimas de violências, e nós, durante todo o mês de agosto, fizemos diversas ações nesse sentido, fazendo a culminância com a parceria do deputado Dr. Jenilson, na qual ofertamos exames especializados, consultas médicas com oftalmologistas, além da vacinação de rotina. Por isso, agradecemos a parceria do Dr. Jenilson que sempre que solicitamos ele se faz presente e aos profissionais de saúde de Epitaciolândia”, salienta o gestor.

Alliny Saldanha, primeira-dama de Epitaciolândia, enfatiza que é uma grande satisfação concluir a programação do Agosto Lilás com uma ação de saúde.

“Estamos encerrando a programação do Agosto Lilás com esse atendimento, vamos buscar ampliar ainda mais esses atendimentos, porque é um sonho do prefeito Sérgio Lopes, fazer a inclusão das mulheres nos setores da nossa administração e trabalhar pela redução da violência doméstica. Também sou grata a parceria do Dr. Jenilson, por vir colaborar com essa ação de saúde”.

Kiria Magalhães, moradora do bairro Aeroporto, agradeceu ao prefeito Sérgio Lopes. “Quero agradecer ao nosso prefeito Sérgio Lopes por trazer um médico competente para atender as mulheres de Epitaciolândia. Estou com trinta e oito semanas de gravidez, e com o exame de ultrassom pude ver como está o meu bebê. Muito obrigado ao Dr. Jenilson pela forma carinhosa que atende as pessoas”, agradeceu a mulher.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...