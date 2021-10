Prefeitura realiza melhorias no Ramal dos Pereiras até o ultimo morador

A prefeitura de Epitaciolândia, através da Secretaria de Obras, realizou serviços de melhoria no Ramal dos Pereiras com reabertura e empiçarramento.

Segundo informou o secretário de Obras Pedro Nilton, o prefeito Sérgio Lopes determinou que todos os galhos fossem feitos não deixando de atender nenhum morador.

“Estamos cumprindo uma determinação do prefeito Sérgio Lopes, que é atender todos os moradores fazendo entradas e os chamados galhos até a porta da casa, e com muito esforço de nossa equipe de campo estamos cumprindo nossa meta a fim de garantir tráfego no inverno apara todos.” Destacou o Secretário.

O prefeito Sérgio Lopes esteve visitando a obra e conversando com os moradores.

“A Exemplo das outras comunidades, estamos aqui com a 17ª Edição do Programa Saúde na Comunidade, com serviços médicos, odontológico, vacinas, testes rápidos, dispensação de remédios dentre outros serviços sociais para fechar com chave de ouro a conclusão do Ramal dos Pereiras.”

Sérgio Lopes ressaltou ainda que estão aproveitando bem o período do verão e já ultrapassou a marca de mil quilômetros de ramais recuperados.

“Apesar das dificuldades com maquinários nas péssimas condições que recebemos, nós conseguimos realizar um bom serviço e atender muita gente, e ainda estamos trabalhando, vamos concluir alguns ramais ainda este ano, todo esse esforço nosso e de nossa equipe vale a pena pois temos certeza que estamos garantindo o direito dos nossos produtores rurais de trafegar e escoar suas produções durante o ano todo.” Concluiu Sérgio Lopes.

