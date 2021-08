Prefeitura recupera Ramal do Borges e tira famílias do isolamento

Há anos sem receber serviços de melhorias completa, o ramal do Borges, na comunidade Vila Progresso (Nari), foi totalmente recuperado pela prefeitura, a ultima moradora conhecida como Irmã Regina, disse que a décadas o ramal não recebia um serviço de qualidade, e quando era no período do inverno a situação ficava muito precária.

Segundo relatou a moradora em dias de muita chuva tinha que carregar seus mantimentos nas costas, já que o ramal não tinha como trafegar nenhum tipo de veículo.

“Por muitas vezes eu e meus filhos tivemos que carregar nossa feira nas costas devido as más condições. Quando foi nas épocas de campanha o Dr. Sérgio Passou aqui e prometeu que ia fazer o ramal e viria almoçar aqui em casa, e hoje esse sonho está sendo realizado, por isso, primeiro eu agradeço a Deus e ao prefeito Sérgio Lopes que é homem que cumpre o que promete, a chegada do ramal é uma benção para todos nós.” Disse a Senhora Regina.

O Vereador Marco Ribeiro que está acompanhando os serviços naquela comunidade, falou da importância desses serviços que estão sendo feitos pela prefeitura.

“Estamos aqui acompanhando os serviços de recuperação de ramais, fico muito feliz como parlamentar em ver que o prefeito Sérgio Lopes está cumprindo o seu dever em levar melhorias para essas comunidades, apesar de morarem tão perto, estavam em total isolamento.” Frisou o vereador.

Para o prefeito Sérgio Lopes não se trata apenas de levar os serviços, porém, são sonhos realizados, igual a Dona Regina muitas famílias esperam há anos pelo benefício do ramal, para escoar suas.

“Estamos aqui cumprindo mais uma agenda de melhorias de ramais, hoje tirando mais famílias do isolamento, para mim é motivo de alegria em poder trabalhar para melhorar a vida das pessoas, na minha campanha eu passei aqui na casa do Senhora Regina e prometi que faria o ramal, hoje estamos aqui fazendo o serviço completo, além de levar políticas públicas estamos realizando sonhos, ainda vamos recuperar muitos outros ramais nesses últimos meses de verão,” Garantiu Lopes.

