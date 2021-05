Presidente Bolsonaro chega às 10:30 na ponte do Rio Madeira

O presidente Jair Bolsonaro chegará às 10h30 no horário de Rondônia na ponte sobre o rio Madeira. A solenidade acontece em um palco montado no lado do Abunã. O cerimonial do Palácio do Planalto confirmou para às 11 horas o início da solenidade.

Por medidas de segurança, carros ficarão em locais distantes das duas cabeceiras da ponte. O público credenciado terá acesso pela via de pedestre dos lados direito e esquerdo da ponte.

As recomendações enviadas nos convites das autoridades pelo Ministério da Infraestrutura pedem cuidados com regras sanitárias e distanciamento social decretados pelo governo de Rondônia. O cerimonial do Palácio do Planalto recomenda não levar crianças para o local.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...