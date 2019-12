Presidente da Câmara de Brasileia Rogério Pontes prestigia confraternização da Escola Municipal Valdomiro Barroso

Por Fernando Oliveira/ ASCOM

Nesta sexta-feira,27, o Vereador Presidente da Câmara Municipal, Rogério Pontes, acompanhado da esposa e dos filhos participaram da Festa de confraternização de fim de ano da Escola Municipal de ensino fundamental Valdomiro Barroso na chácara Espaço Oliveira no ramal do km 19 zona rural de Brasileia

Participou também secretária municipal de Educação, Luíza Amaral, gestor da escola Edson Ferreira, professores, coordenadores, estudantes e toda a comunidade escolar. Na oportunidade, eles além de se alegrar juntamente com os servidores, puderam compartilhar momentos com todos.

Para o Vereador Presidente, é importante estar próximo de todas as pastas municipais, entre elas a Educação, conhecendo e conversando com toda a comunidade escolar. Porque são desses encontros com as comunidades sejam escolar ou não que saem proposta para debater na Casa do Povo que refletem exatamente as necessidades das categorias e da população em geral.

Uma animada festa! com churrasco, brindes e apresentações culturais feito pelos os professores e alunos da escola.

Parabéns aos organizadores!