Política

Presidente e vereadores de Brasiléia participam do Encontro Regional de Vereadores do Alto Acre

nov 6, 2025

O presidente da Câmara Municipal de Brasiléia, Marquinhos Tibúrcio, juntamente com os vereadores Beto Dantas, Almir Andrade, Careca Gadelha e Lucélia Borges, participou do Encontro Regional de Vereadores do Alto Acre, que reuniu representantes dos municípios de Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri.
O evento, realizado sob o tema “Parlamento Mais Empreendedor”, teve como objetivo fortalecer o papel do Legislativo municipal, promover a troca de experiências e incentivar ações voltadas ao desenvolvimento regional.


Durante o encontro, foram debatidos temas relevantes para o fortalecimento das Câmaras Municipais, gestão pública eficiente e o fomento ao empreendedorismo local.


O presidente Marquinhos Tibúrcio destacou a importância da integração entre os municípios do Alto Acre, reforçando que momentos como este contribuem para o aprimoramento do trabalho legislativo e o desenvolvimento conjunto da região.

