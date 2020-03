O Presidente estadual do Partido Republicano da Ordem Social (PROS), Dêda juntamente com a executiva municipal do partido em Brasileia, representado pelo presidente Erinaldo de Azevedo Maciel, mais conhecido como Professor Naldão, realizou um excelente trabalho de fortalecimento da sigla e como fruto de muito trabalho, na tarde deste sábado o Presidente Dêda conseguiu filiar o segundo vereador mais votado do Município, Mário Jorge.

Com o período da janela, Mário Jorge Gomes Fiesca deixou o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) para se filiar no PROS de Dêda e Maria Antônia. Reeleito a vereador, Mário alcançou 4,88% dos votos válidos do município e desde então tem honrado seus votos a frente de seu mandato.

O Presidente Dêda falou da felicidade e da honra de receber no partido esta liderança que mostrou sua garra em alcançar seus objetivos e agora passará a dar uma representatividade ao PROS no município.

Diante dos trabalhos de articulação nos mais diversos municípios do estado, e com a chegada do janelão (período em que os vereadores com mandatos podem trocar de partido sem perder seus mandatos), o Presidente Dêda vem colhendo os frutos que foram plantados.

Esta seria mais uma filiação de parlamentar no município que Dêda conseguiu filiar, pois o presidente da Câmara de vereadores do município, Rogério Pontes também aproveitou a janela para ingressar no PROS, sendo ele o vereador mais votado da história do município.