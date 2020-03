O presidente estadual do Partido Republicano da Ordem Social (PROS), Dêda, recebeu na manhã desta sexta-feira no diretório do partido, o presidente da Câmara de vereadores do município de Bujari, Adailton.

Além do presidente da Câmara Adailton, Dêda recebeu também a visita do presidente do PROS do Bujari, Cabral, onde ambos tiveram uma conversa voltada para o atual cenário político e as mobilizações para a campanha de 2020.

Na oportunidade, Dêda falou da alegria de receber a visita do Presidente da Câmara de vereadores do Bujari, Adailton. “É sempre um prazer receber o nosso amigo Adailton aqui na nossa sede do PROS, estamos honrados com a vinda dele discutimos assuntos sobre a política no município e esperamos que ele possa retornar mais vezes para que possamos ter mais conversas como esta”, destacou Dêda.

Quanto ao presidente do PROS do município, Cabral, Dêda falou da importância de dialogar a respeito dos assuntos do PROS, pois a executiva estadual e a executiva municipal de cada município deve sempre manter o diálogo, principalmente com o processo eleitoral estando próximo.

“Cabral é o nosso parceiro, é quem está a frente do partido no município do Bujari e a vinda dele na nossa sede do partido é importantíssima para que nós da executiva estadual do PROS possamos estar por dentro dos assuntos e dos acontecimentos do partido, e visitas como esta será cada vez mais frequente com a chegadas das eleições deste ano”, concluiu