Presidente Bolsoraro já sobrevoa Sena; após segue para Tarauacá

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) já sobrevoa a capital do Acre, Rio Branco. Ele está em um helicóptero do Exército, um jaguar VH-34, super puma. Uma outra aeronave de modelo idêntico segue o helicóptero do presidente, que está com Gladson Cameli e os senadores do Acre.

Daqui a pouco eles voltam ao aeroporto, concedem entrevista coletiva, e entram nas mesmas aeronaves com destino a Sena Madureira e Tarauacá.