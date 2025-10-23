Presidente Marquinhos Tibúrcio e vereadores participam da 7ª Conferência Municipal de Saúde de Brasiléia

O presidente da Câmara Municipal de Brasiléia, vereador Marquinhos Tibúrcio, participou nesta terça-feira da 7ª Conferência Municipal de Saúde, realizada nas dependências do CEDUP (Centro de Educação de Jovens e Adultos de Brasiléia).

O evento reuniu autoridades, profissionais da saúde, gestores públicos e representantes da sociedade civil para debater propostas e estratégias voltadas ao aprimoramento das políticas públicas de saúde no município

Além do presidente, também estiveram presentes os vereadores Djahilson Américo, Careca Gadelha, Lucélia Borges, Almir Andrade e Beto Dantas, reforçando a importância da atuação conjunta entre o Poder Legislativo e os órgãos de saúde na construção de um sistema mais eficiente e acessível para a população.

Durante o encontro, foram discutidos temas como atenção básica, gestão participativa, financiamento e valorização dos profissionais da área, além de propostas que serão encaminhadas para as etapas estadual e nacional da conferência.

A presença dos parlamentares demonstra o comprometimento da Câmara de Brasiléia com o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) e com as ações que visam o bem-estar e a qualidade de vida dos brasilienses.

