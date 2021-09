Presidente Nacional do PL quer Mara Rocha como candidata ao Governo do Acre

O deputado federal Capitão Augusto (PL- SP), que veio especialmente para a inauguração da nova sede, tornou pública a intenção do Partido Liberal em lançar a candidatura da deputada Mara Rocha ao governo do estado. Augusto garantiu toda a estrutura do 3º maior partido da Câmara Federal para a campanha em 2022: Mara Rocha, o PL está com o tapete vermelho estendido para recebê-la assim que a janela abrir. Temos uma das maiores representações na Câmara dos Deputados e queremos disputar a eleição majoritária também no Acre”.

Deputado Capitao Augusto

A declaração empolgou a plateia que lotou a nova sede do PL. Entre representantes do interior do estado, foram registradas as presenças do prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (MDB) e Sergio Lopes (PSDB), prefeito de Epitaciolândia. A viúva do ex-prefeito de Plácido de Castro, Gedeon de Barros, Lucia Barros e o ex-prefeito de Assis Brasil, Zum, também estiveram presentes.

Mara Rocha, que aguarda a janela para trocar o PSDB pelo PL, referiu-se ao Partido Liberal, como “meu futuro partido”. A parlamentar agradeceu a confiança da Executiva Nacional do partido e ao irmão, vice-governador Major Rocha, em quem disse espelhar a conduta política: “Quero agradecer a você, meu irmão, de quem tenho muito orgulho. Você poderia estar bem acomodado, com cargos e benefícios, mas preferiu ser fiel a seus princípios e valores. Você é meu exemplo na politica”, disse ela. Mara disse também estar aberta a novos desafios políticos.

Deputada Mara Rocha

Com a nova composição sob a direção de Sérgio Bayum e todo o apoio da Executiva Nacional, o PL se prepara para iniciar uma campanha de filiações e fortalecimento do partido em todo o estado.

Fonte: Acreinfoco

