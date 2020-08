Preso o monstro que estuprou menina de 10 anos em Feijó

Nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (25) policiais lotados na Delegacia Geral de Polícia Civil no município de Feijó prenderam um homem suspeito de estuprar uma criança de 10 anos de idade.

Entenda o caso

No último dia 19, a mãe de uma criança de 10 anos de idade compareceu à delegacia de polícia civil no município de Feijó para noticiar que o vizinho havia estuprado a sua filha. Segundo a mãe, quando a criança brincava com outra na residência vizinha o autor, de 29 anos de idade, se aproveitando da ausência de pessoas maiores, chamou a criança para ir até a sua residência prometendo que iria mostrar fotografias de interesse da criança.

Quando a mãe se deu conta da ausência da menor imediatamente a procurou, ocasião em que a viu saindo da casa do suposto autor, muito desconfiada e com a voz trêmula. Na sequência a mãe viu que a roupa da criança estava suja com sangue. Foi quando deduziu que a menor havia sido violentada. De imediato procurou a polícia civil para comunicar o fato.

Após diligências investigativas e exames médicos ficou constatado o ato criminoso contra a menor. Diante disso a Polícia Civil impetrou pedido de prisão preventiva que foi acatado pela justiça acreana.

O suspeito já havia se evadido do local do fato e estava escondido em uma área rural que fica localizada no Km 24 da BR 364, no sentido do município de Manoel Urbano, local onde foi efetuada a sua prisão.

