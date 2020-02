Previsão do tempo para o Carnaval no Acre é de friagem, céu nublado e chuva

Os acreanos vão começar o Carnaval sob uma leve friagem, que deve se aproximar do estado na noite desta sexta-feira (21). É o que informa a Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam).

O dia amanheceu nublado na capital, no Leste e no Sul do Acre e há possibilidades de pancadas de chuvas com trovoadas a qualquer hora do dia nessas regiões.

Nas demais áreas, o dia será de sol entre muitas nuvens e muito mormaço. À tarde podem ocorrer pancadas de chuva com trovoadas. O Sipam afirma que há possibilidade de grandes volumes de chuva em todo o estado.

Em Rio Branco, a temperatura mínima para esta sexta é de 24 graus e máxima de 29. No sábado, os termômetros caem ainda mais e marcam entre 22 e 26 graus. O domingo terá temperaturas ainda mais amenas, com mínima de 20 graus e máxima de 27.