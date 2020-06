PRF apreende caminhonete adulterada na BR-364, no Acre

Dupla que estava no veículo conseguiu fugir pela mata

Na madrugada dessa terça-feira (23), uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou uma caminhonete, na nova etapa da Operação Tamoio, no km 10, da BR-364, no posto de fiscalização da Tucandeira, cidade de Acrelândia.

Por volta das 4h, a equipe da PRF determinou parada a um motorista que conduzia um veículo com placas de Rondônia, na companhia de uma passageira, seguindo no sentido da capital acreana; entretanto, o condutor desobedeceu a ordem policial e tentou fugir.

Os policiais realizaram acompanhamento tático com o intuito de abordar os suspeitos. Depois de aproximadamente 10 km de deslocamento, a dupla abandonou a caminhonete e entrou na mata, não sendo possível localizar os suspeitos.

Os policiais realizaram inspeção veicular e identificaram várias adulterações e inconsistências no veículo, tais como chassi, número do VIS nos vidros, placas não correspondendo ao chassi no veículo, dentre outros. Dentro da caminhonete foram encontrados uma bicicleta, uma bolsa feminina com vários pertences, documentos de dois adultos e 6g de maconha.

Diante dos fatos, o veículo foi apreendido e encaminhado para a Delegacia Central de Flagrantes (Defla), da Polícia Civil, para os devidos procedimentos legais.

