Primeira Dama de Epitaciolândia leva atividades culturais para crianças do Cisac

A primeira dama de Epitaciolândia Allyne Saldanha acompanha da diretora de Cultura Enage Peres, visitou na manhã desta quinta feira dia 17/06, o Cisac (Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial do Alto Acre). O objetivo da visita foi para levar atividades interativas e culturais para as crianças que estão sendo acolhidas na casa.

Na oportunidade foram realizadas atividades culturais com danças, brincadeiras infantise o famoso parabéns com bolo para a aniversariante do dia. Para a primeira dama são atos simples, porém para aquela criança que está longe de sua família se torna muito importante.

“Temos que levar além do apoio estrutural, um pouco de carinho e afeto para aquelas crianças que estão ali de passagem, isso pode fazer a diferença para elas que por muitas vezes passam por momentos difíceis dentro de sua própria casa, e nós quanto gestores estamos tentando proporcionar o mínimo para elas.” Destacou Allyne.

Mais tarde ainda cumprindo agenda externa a primeira dama na companhia da diretorade cultura e da secretária de Assistência Social Eliad Maria, se reuniram com o grupo de mulheres artesãs de Epitaciolândia, na reunião foi tratado sobre alinhamento de atividades culturais, e cursos profissionalizantes que serão ministrados para as mesmas,a prefeitura tem buscado cursos para melhorar a renda familiar com novas tendências de mercado, tendo em vista que vivemos um novo momento devido a pandemia.

