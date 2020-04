Princípio de motim deixa 56 presos feridos após confronto com a polícia no FOC

Um princípio de motim, na noite desta quarta-feira (22), deixou ao menos 56 detentos feridos no Presídio Francisco de Oliveira Conde (FOC), em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o motim ocorreu porque muitos presos estavam batendo nas grades das celas do “Chapão”, protestando pela falta de água no presídio.

Após se manifestarem, os detentos saíram das celas e foram para o corredor, onde policiais penais usaram arma não letal para impedir o avanço dos presos. Foram diversos tiros de bala de borracha contra os reeducandos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou 8 ambulâncias para atender os homens que estavam feridos com mais gravidades. O médico do Samu, Guilherme Piassa, esteve no presídio para fazer a regulação e a triagem dos detentos alvejados.

Ao todo, 15 presos foram encaminhados para ao pronto-socorro de Rio Branco, 14 foram atendidos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na Baixada da Sobral e 27 receberam atendimento médico dentro do FOC.

