Problema da falta de água em Epitaciolândia é solucionado

Vereadores do município de Epitaciolandia foram até o Depasa para falar com o chefe em busca de amenizar a situação da falta d’água no município. os moradores estavam mais de 15 dias sem.

O vereador Pantico que é funcionário do Depasa tomou a frente para conversar com o gerente senhor Hernandes que recebeu o parlamentar muito bem, afirmando que já está voltando a normalidade e que a bomba de captação estava quebrada. A população de Epitaciolândia terá água, e pediu desculpas pelo o transtornos que os moradores passaram.

