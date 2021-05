Processo seletivo oferece vagas para educação infantil na zona rural de Assis Brasil

A Prefeitura de Assis Brasil, interior do Acre, divulgou, nesta sexta-feira (21), o edital de um processo seletivo simplificado com 14 vagas para educação infantil na zona rural. As inscrições iniciam na segunda-feira (24) e terminam na quinta (27) com entrega da ficha de inscrição preenchida e documentação na sede do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac), no Centro do município.