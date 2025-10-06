Noticias da Fonteira

Acre

Procon fortalece ações de educação para o consumo em Rio Branco e Senador Guiomard

out 6, 2025


O Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon), por meio da Divisão de Educação para o Consumo, intensificou suas atividades nas cidades de Rio Branco e Senador Guiomard ao longo deste final de semana.

Na terra do amendoim, as equipes do Procon estão presentes na Expoquinari, realizando serviços voltados à orientação dos consumidores, com o objetivo de fortalecer as relações cotidianas entre fornecedores e clientes.

Agentes do Procon distribuem exemplares do Código de Defesa do Consumidor aos fornecedores da Expoquinari. Foto: Sérgio Garcia/Procon

Entre as atividades desenvolvidas pelo referido setor do Procon estão a distribuição de materiais educativos, o atendimento direto para esclarecimento de dúvidas e o suporte aos fornecedores, com orientações sobre boas práticas de consumo.

“A receptividade tem sido muito positiva. Fornecedores e consumidores reconhecem a importância de receber orientações claras e práticas, que ajudam a prevenir conflitos e fortalecem a confiança nas relações comerciais”, destacou o chefe da Divisão de Educação do Procon, Sérgio Garcia.

Fornecedores recebem orientações sobre os direitos dos consumidores. Foto: Sérgio Garcia/Procon

Essa atuação é estratégica e está prevista no Código de Defesa do Consumidor (CDC), que estabelece como princípio fundamental a harmonização das relações de consumo, garantindo equilíbrio, transparência e respeito aos direitos básicos do cidadão.

Atividades em Rio Branco

No último sábado, 4, a equipe também esteve presente na regional da Vila Acre, no segundo distrito da capital, participando do programa governamental Juntos pelo Acre. A ação social é coordenada pela vice-governadora, Mailza Assis, e conta com a participação de diversas entidades públicas.

Serviços de atendimento ao público foram disponibilizados em mais uma edição do Juntos Pelo Acre. Foto: Sérgio Garcia/Procon

Durante a programação, o Procon ofertou serviços de atendimento ao consumidor, além de metodologias didáticas para ensinar a comunidade local sobre seus direitos e deveres. A iniciativa incluiu dinâmicas, rodas de conversa e atividades lúdicas, facilitando o aprendizado de jovens e adultos.

Solicitação das atividades

A diretora administrativa do Procon, Camila Machado, ressaltou que o trabalho de educação para o consumo está disponível para toda a sociedade e pode ser solicitado por diferentes entidades públicas ou privadas.

Entretenimento é uma das ferramentas para ensinar os conhecimentos sobre educação para o consumo. Foto: Sérgio Garcia/Procon

“Escolas, associações de moradores, CRAS e demais instituições públicas ou sociais podem solicitar a presença da equipe de educação. Nosso objetivo é levar conhecimento e cidadania a todos os espaços da comunidade acreana. Entre em contato com a gente”, afirmou.

O Procon do Acre está localizado na Avenida Nações Unidas, 2870, Bairro Estação Experimental, em Rio Branco. O horário de atendimento ao público é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30.

Servidores da divisão de educação para o consumo na Expoquinari. Foto: cedida

Os telefones para contato são 151 ou (68) 3223-7000,  também disponível via WhatsApp. Se preferir, as atividades de educação para o consumo podem ser solicitadas pelo e-mail: procon.acre@ac.gov.br.

