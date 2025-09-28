Procon orienta consumidores durante eventos comunitários em bairros de Rio Branco





O Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon) participou neste sábado, 27, de ações itinerantes voltadas aos consumidores de Rio Branco. As atividades ocorreram nos bairros Cohab do Bosque e Cidade do Povo.

A equipe do Procon esteve no evento Dia da Família na Escola, realizado na Escola Municipal Dom Giocondo Maria Grotti, localizada no bairro Cohab do Bosque. O evento reuniu pais, responsáveis, alunos e professores.

A iniciativa teve como objetivo fortalecer os laços entre a comunidade escolar e as famílias, promovendo um ambiente de diálogo e cooperação. A programação contou com apresentações culturais, oficinas e momentos de convivência, criando um espaço de integração e valorização da educação.

“Participar desse evento foi uma excelente oportunidade para levarmos os direitos dos consumidores até os moradores da região, de forma acessível e próxima da realidade de cada família”, destacou a atendente do Procon, Eguimar Araújo.

Durante a ação, servidores do setor de Atendimento e do setor de Educação Consumerista ofereceram orientações sobre direitos básicos do consumidor, prevenção ao superendividamento, cuidados com compras on-line e canais de denúncia. Panfletos informativos também foram distribuídos para facilitar o acesso às informações.

“Essas orientações são muito importantes para todos. Muitas vezes não sabemos como agir diante de problemas de consumo, e o Procon veio aqui nos esclarecer de forma simples e prática”, afirmou a servidora municipal Rayana Araújo, que participou do evento.

Já no Segundo Distrito, outra equipe do Procon esteve presente na ação social Dia V – Videira Social, realizada na Escola Wilson Barbosa, no bairro Cidade do Povo. A iniciativa levou serviços essenciais e de cidadania para a população local.

Além do atendimento do Procon, os moradores tiveram acesso à emissão de documentos, vacinação, atendimento odontológico, corte de cabelo, atividades recreativas e serviços de orientação jurídica, promovidos por diversas entidades governamentais.

The post Procon orienta consumidores durante eventos comunitários em bairros de Rio Branco appeared first on Noticias do Acre.





Source link

Curtir isso: Curtir Carregando...