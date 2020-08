Procon orienta consumidores sobre a greve dos Correios

ANDRÉ ARAUJO

Com a decorrência da greve dos funcionários dos Correios, deflagrada na última segunda-feira, 17, o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon/AC) compartilha algumas orientações de como proceder neste período de paralisação.

Uma das consequências que pode afetar os consumidores é o atraso nos recebimentos dos boletos de pagamentos. Neste caso, se a fatura não chegar a tempo, a sugestão é entrar em contato com a empresa, antes do vencimento da conta, para solicitar outra forma de quitar a dívida.

“É importante conferir se há procedimentos para a emissão de segunda via pelo site oficial da empresa, encaminhamentos dos boletos por e-mail, ou efetuar o pagamento por meio de transferência bancária. Outra alternativa é tentar negociar uma possível prorrogação da data de vencimento”, destaca o diretor-presidente do Procon/AC, Diego Rodrigues.

Casualmente, se a conta emitida pela empresa chegar junto com a nova fatura impressa, o cliente deve utilizar a segunda via para efetuar a quitação, pois o boleto anterior foi cancelado e o pagamento pode não ser repassado para empresa.

Para quem contratou os serviços de entrega de encomendas e documentos, e os mesmos não foram prestados, o consumidor terá direito ao ressarcimento ou abatimento do valor pago. Também há possibilidade de exigir indenização para reparar prejuízos morais e financeiros no Juizado Especial Cível.

“Se a encomenda não chegar no prazo, fica caracterizada a falha na prestação de serviços, tanto do vendedor quanto da empresa encarregada de fazer o transporte. Pois, no momento que o consumidor faz a compra, o prazo é definido e vinculado à oferta”, relata o chefe de fiscalização do Procon/AC, Rommel Queiroz.

A recomendação para quem necessite enviar correspondências ou encomendas, de caráter urgente, é procurar por serviços alternativos. Ao contratar essas empresas, solicite que o prazo de entrega seja registrado por escrito, o que possibilita uma eventual reclamação, em caso de atraso.

Qualquer dúvida, reclamação ou denúncia podem ser feitas pelos contatos telefônicos do Procon/AC; (68) 3223-7000 ou 151 de segunda a sexta-feira, das 8 às 13 horas, pelo e-mail: [email protected] ou acessando o site consumidor.gov.br