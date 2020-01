Produtores rurais do Alto Acre recebem visita e palestra da Secretaria de Produção

O secretário de Produção e Agronegócio, Edvan Azevedo, finalizou as ações do órgão em 2019 realizando palestras e visitas em cidades do interior, dialogando e ouvindo demandas dos produtores rurais.

A primeira visita se deu na noite da última segunda-feira, 30, no município de Xapuri, onde o secretário realizou uma palestra sobre a retirada da vacina contra a febre aftosa. O convite partiu do Fundo de Desenvolvimento da Pecuária do Estado (Fundepec) e da Federação da Agricultura e Pecuária do Acre (Faeac).

A segunda visita, já no dia 31, foi à Feira Livre Municipal, localizada no município de Epitaciolândia, importante centro de comercialização de produção local da região. Edvan Azevedo foi recebido pelo prefeito Tião Flores e o secretário de Agricultura, além de presidentes de sindicatos e produtores rurais. Na oportunidade, o secretário ouviu as demandas da população e dialogou com o intuito de dar prioridade as ações de produção rural.