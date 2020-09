Projeto do Viaduto da Avenida Ceará deve ser entregue em 70 dias, diz governo

Após o anúncio do governador Gladson Cameli (sem partido) de que será construído um viaduto sobre Av. Ceará, entre a Floriano Peixoto e a Quarta Ponte, a reportagem do ContilNet procurou a equipe do governo na tarde desta segunda-feira (31), para buscar informações sobre o início das obras e a possível conclusão, no entanto, a porta-voz do governo, Mirla Miranda, informou que o projeto ainda está sendo desenvolvido e que a previsão de entrega é de 70 dias.

Entenda: Gladson anuncia construção de viaduto e corredor de ônibus na Av. Ceará; veja maquete

“Projeto está sendo elaborado (de engenharia) e será entregue daqui em média 70 dias”, declarou.

Miranda frisou que após a entrega do projeto orçado em R$ 20 milhões, por meio de emenda parlamentar do deputado federal Alan Rick, o governo vai precisar de uma autorização da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudan).

“O governador deseja que a licitação saia ainda este ano e vai buscar meios para isso. Quando às obras, não podemos garantir”, iformou.

A jornalista disse que projetos dessa envergadura precisam passar por fases. “Todos os projetos, liberação de recurso, licitação, ordem de serviço, obras”, explicou.

Nas redes sociais Cameli adiantou que os principais serviços executados serão a construção de viaduto na Av. Getúlio Vargas e corredor exclusivo de ônibus. No total, serão 1.700 m de intervenção na avenida.

