Pronunciamento do Governador Gladson Camelí para solenidade de transmissão do cargo de governador para vice-governadora Mailza Assis





Meus amigos acreanos,

Primeiramente, quero agradecer a presença de cada um. Se chegamos ao governo juntos, é justo que, no momento em que me despeço do Executivo estadual, eu possa olhar nos olhos de cada pessoa e dizer: muito obrigado por me acompanhar nessa caminhada!

É difícil a missão de resumir 7 anos e três meses de trabalho em apenas alguns minutos. Porém, muito mais desafiador será a tarefa de expressar toda a minha gratidão e orgulho por ter cumprido essa etapa em nome do nosso povo. Ao longo dessa fala, posso me emocionar às vezes. Peço que compreendam. Esse é o efeito esperado de quem coloca o coração em tudo o que faz.

Eu poderia iniciar falando das obras (e foram muitas) realizadas em todo o estado. Poderia falar dos desafios superados e citar dados técnicos a respeito de cada uma. Mas sempre tive a convicção de que tudo o que fazemos não é pela obra em si, mas pelas pessoas.

São elas que dão sentido a cada iniciativa tomada pelo nosso governo. Então, me permitam que eu encerre a minha gestão falando sobre a mesma razão que me fez começar: a vontade de cuidar das pessoas!

Para as nossas autoridades do futuro, transformamos a educação. Vocês se lembram que nos governos do passado havia greves e atrasos no início do ano letivo. Ser professor não era mais uma carreira desejada pelos jovens. E muitos alunos, infelizmente, só tinham suco e bolacha na merenda. Assim que assumimos o governo, começamos a mudar esse quadro. Primeiro dando dignidade e melhorando a autoestima dos nossos estudantes.

O fardamento passou a ser um direito gratuito e acessível para todos. Material de qualidade, caprichado, com cores e desenhos escolhidos pelos próprios alunos e fabricado nas malharias do nosso estado para movimentar a economia.

Resgatamos o orgulho de carregar o brasão do estado no peito e ele passou a ter destaque não só em todos os prédios do nosso governo, mas também nos uniformes escolares. Além disso, garantimos o acesso às escolas: colocamos para rodar mais de 60 ônibus escolares zero quilômetro para transportar nossos alunos com rapidez, conforto e segurança.

O passo seguinte foi implantar o que eu acredito ter sido o maior programa do nosso governo: o Prato Extra. Uma refeição de qualidade a mais para cada aluno da rede estadual. E não apenas no período das aulas, mas também durante o recesso escolar, para que as crianças pudessem se alimentar na escola ou levar a comida para casa e dividir com sua família.

Tenho orgulho de ser o governador que criou o Prato Extra. Mailza, você terá a responsabilidade e a minha confiança para melhorar o Prato Extra e aumentá-lo.

Recuperamos e construímos quase 600 escolas. 984 laboratórios anexos foram disponibilizados. Implantamos internet rápida nas escolas e já entregamos mais de 51 mil tablets para os nossos alunos. Contratamos mais de 2.600 professores efetivos, que somados aos temporários e terceirizados totalizam 24 mil educadores em salas de aula.

Até aqui, pagamos o maior bônus da história para os trabalhadores da educação.

Hoje, o filho do pobre estuda com o mesmo material didático da escola do filho do rico. Porque nós acreditamos que a educação serve para diminuir as diferenças e é isso que estamos fazendo com todos esses investimentos.

Seguimos em frente! Há poucos dias, entregamos a 1ª etapa da Faculdade Estadual, com sede na Cidade do Povo. Essa obra é o embrião da tão sonhada Universidade Estadual do Acre, que irá mudar o nosso destino através da educação superior acessível a todos.

Para as nossas autoridades mais experientes, também fizemos tudo o que foi possível com respeito e amor. Na saúde, investimos em todas as regiões do estado.

Construímos hospitais. Ampliamos o número de leitos convencionais e de UTIs. Quem busca atendimento tem pressa. Por isso, aceleramos os mutirões da saúde, atendendo diversas especialidades no estado todo, com mais de 45 mil procedimentos já executados.

Através da tecnologia, encurtamos distâncias: a telemedicina colocou os médicos do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, uma das referências no atendimento de saúde na América do Sul, frente a frente com os nossos pacientes para atender em consultas especializadas.

Diminuímos a necessidade do TFD. Não porque cortamos verba como fizeram os outros governos, mas porque levamos infraestrutura para o interior. Em Cruzeiro do Sul, por exemplo, os pacientes de radiologia não precisam mais se deslocar até a capital ou fora do estado e fazem o seu tratamento em questão de minutos.

Alguns criticaram os investimentos do governo em aviões e aeródromos. Só faz isso quem desconhece a nossa realidade, onde, nas cidades mais isoladas, o resgate aéreo pode significar a diferença entre a vida e a morte.

Preservar a memória é valorizar o presente e projetar o futuro. Nosso governo recuperou os prédios públicos porque eles são, em essência, patrimônio de todos os acreanos. Recentemente entregamos o Palácio do Rio Branco para funcionamento e visitação ao seu museu, a Biblioteca da Floresta, o Tentamen e inauguramos o Museu dos Povos Acreanos, um novo ponto de referência da história, cultura e artesanato local, entre outras ações que valorizaram o orgulho de ser acreano.

O Acre que entrego hoje é exatamente o oposto do que recebi na segurança pública. Aqueles que hoje me criticam são os mesmos que deixaram no passado a nossa população à mercê da violência e do crime organizado. Pior que isso: retiraram das nossas polícias o poder de combate. É triste lembrar que o governo anterior distribuía apitos para que a Polícia Militar combatesse criminosos armados. Triste saber que deixaram a segurança pública sem viaturas e combustível. Faltava o básico: nossos bravos policiais iam às ruas sem fardamentos, armas e munições. Rio Branco figurava entre as capitais mais perigosas do Brasil.

Mudamos esse quadro. Hoje o Acre possui uma das forças de segurança mais eficientes e bem armadas do país. Contratamos mais mil policiais entre civis e militares. Criamos o Gefron, o Batalhão de Fronteiras que vigia os acessos ao estado 24 horas por dia.

Aumentamos os investimentos na Polícia Penal. Oferecemos ao Corpo de Bombeiros as condições para que continuem sendo o apoio certo nos momentos em que a população mais precisa. Investimos em treinamento e tecnologia para a Polícia Civil conduzir suas investigações.

Temos ainda um grande desafio que sei que você, Mailza, como mulher, irá liderar incansavelmente: o de combater e baixar os índices de feminicídio em nosso estado. A luta contra o crime é permanente: há apenas algumas semanas, inauguramos mais uma base da PM na entrada da Cidade do Povo.

Nossas polícias são bem treinadas, combativas e principalmente amigas da população. A todos que executam a nobre missão de arriscar sua vida para salvar a do próximo, o meu mais profundo respeito e agradecimento.

Para os que estavam isolados, o governo trabalhou firme no sentido de encurtar as distâncias. Ramais foram ampliados, estradas como a AC-405 foram duplicadas e outras recuperadas, como a Dias Martins, aqui em Rio Branco.

Algumas finalmente se tornaram realidade, como a estrada da Variante, em Xapuri. Construímos pontes e viadutos não apenas para demonstrar nossa capacidade de realização, mas sim para integrar famílias e comunidades. Parte do anel viário de Brasiléia e Epitaciolândia já está em funcionamento, enquanto o restante da obra avança de forma acelerada.

Plantamos fé, apoio e confiança nas famílias do campo e colhemos a melhoria das condições de vida da nossa gente no interior. Temos hoje um rebanho bovino livre de aftosa, capaz de exportar para o mundo todo, e já possuímos um dos maiores rebanhos suínos do país.

Este ano, colheremos 204 mil toneladas de grãos, com um crescimento de 9,2% sobre a produção passada, superando novamente os resultados que haviam batido o recorde dos anos anteriores.

Para que toda família acreana se sinta em casa e seja abençoada com um lar, ao longo da minha gestão já distribuímos mais de 15 mil títulos definitivos de terra para que as pessoas sejam donas do lugar onde vivem. Com a parceria do governo federal, entregamos casas populares em todo o estado, que somarão mais de 2.300 moradias até o final de 2026.

O Acre de hoje não é uma obra terminada, mas um estado em franco desenvolvimento, que constrói a Orla do XV e o anel viário da capital; que inaugurou a 1ª etapa do que será a maternidade mais moderna da região Norte do país; que já planejou a sua Universidade Estadual para que nossos talentos se desenvolvam aqui; que está pronto para um novo salto de desenvolvimento com a industrialização através da agroindústria.

Por tudo isso, nosso estado respeita seu passado, se orgulha de seu presente e encara o futuro com confiança, alegria e a disposição de quem sabe que ao longo da nossa história vencemos todos os desafios que nos foram impostos.

Um estado forte, que respeita o seu maior patrimônio: sua gente. Por ela, lutamos em defesa das vidas contra a Covid-19. Faço aqui meu reconhecimento a todos que estiveram ao meu lado nessa luta. Ainda lamento profundamente cada perda, mas celebro cada pessoa que, com a ajuda do nosso governo e empenho e dedicação dos profissionais da saúde, conseguiu retornar para suas famílias.

Pelas pessoas, nosso governo atuou como principal incentivador da economia. Pelas pessoas e por respeito aos servidores, não apenas contratamos quase 8 mil profissionais através de concursos públicos, oferecendo chances para todos, como também pagamos pontualmente em dia, chegando inclusive a antecipar os salários sempre que possível.

Pelas pessoas. Sempre pelas pessoas!

Não posso encerrar minha fala sem alguns agradecimentos especiais: primeiramente a Deus, que tornou cada dia possível e os momentos mais difíceis suportáveis.

Aos meus familiares, em especial meu pai Eládio, minha mãe Linda, meus irmãos e meu filho Guilherme, pelos quais sempre lutei para honrar o nome da família Cameli. Agradeço ao meu tio Orleir, que lá de cima foi o farol na tomada de decisões que nem sempre foram fáceis, mas se mostraram necessárias.

Agradeço ainda àqueles que contribuíram com o nosso governo através da sua oposição, que quando executada de forma leal e respeitosa, corrige, contribui e melhora a ação do Estado e seus governantes.

Hoje me despeço do cargo, mas não do compromisso de honrar e lutar pelas pessoas do meu estado. De defender o meu povo.

Mailza, conheço e confio em sua competência.

E o Acre, a partir de agora, também irá conhecê-la mais de perto. O Acre terá a oportunidade de descobrir a mesma Mailza que eu conheço: política leal e de princípios. Parceira nos desafios, dedicada nas realizações. Sensível às necessidades das pessoas e forte para lutar por elas!

Mulher que fala pelos seus gestos com equilíbrio, firmeza e decisão.

Hoje você tomará posse de um estado muito melhor do que eu encontrei. Isso aumenta a sua responsabilidade, mas também as possibilidades de seguir avançando. Você tem preparo, competência e todo o meu apoio e admiração para isso!

E lembre-se: tudo o que fizer, faça pelas pessoas. Sobretudo, pelas que mais precisam!

Muito obrigado a todos!

Carregarei para sempre o orgulho de ter sido o seu governador! Que Deus continue nos protegendo e abençoando ao longo das próximas jornadas! Até logo!

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