Pronunciamento para posse da governadora do Estado do Acre, Mailza Assis, para solenidade de transmissão do cargo do governador Gladson Camelí para vice-governadora





Boa noite!

Antes de começar, quero saudar

E minha saudação também para todos que vieram compartilhar esse momento histórico para o nosso Acre.

“O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos.”

Essa frase de Provérbios 16:9 se aplica a todos nós, mas também aos grandes momentos vividos pelo nosso estado. Bons líderes são ferramentas de Deus para conduzir o seu povo. E agora, estamos aqui reunidos diante de um novo capítulo da história acreana para agradecer e celebrar todo o compromisso e entusiasmo que o governador Gladson Camelí dedicou a cada região, cada município e cada cidadão do nosso estado.

Gladson teve a disposição de ter vivido intensamente ao lado da nossa gente, partilhando suas preocupações, sentindo suas dores, mas principalmente, comemorando cada conquista. Não por prêmio, mas por justo reconhecimento, deixa o governo com altíssimos índices de aprovação e popularidade.

Sei que minha fala representa a voz de todos os acreanos: obrigada, Gladson! Tenho orgulho de poder dizer que dividimos a mesma equipe e poderei avançar no plano que sonhamos juntos para o estado.

De modo particular, agradeço pelo apoio e pelo reconhecimento de confiar a mim a liderança para cuidar do nosso bem mais precioso: a população do Acre!

Ciente dessa responsabilidade, tenho a coragem de dizer: estou pronta!

Pronta para criar um novo ciclo de desenvolvimento e avanço para o estado, baseado no diálogo, inovação e trabalho com foco na melhoria de vida das pessoas.

Pronta para demonstrar a dedicação das mães e mulheres acreanas. Seremos a voz em defesa das questões sociais.

Pronta para fortalecer a valorização dos nossos trabalhadores. Quem se dedica a lutar pelo sustento de sua família terá o nosso total apoio e reconhecimento.

Pronta para liderar a missão de acolher a população com um atendimento humano e digno em todas as áreas do nosso governo.

Pronta para assumir, com determinação e responsabilidade, a missão que me é confiada: garantir que todas as conquistas serão preservadas e que avançaremos ainda mais em cada ação que nos dispusermos a realizar.

Com o trabalho do nosso grupo, o Acre já realizou muito. Mas nosso povo quer, merece e terá sempre mais!

Esse é o compromisso que assumo agora com cada acreano: de seguir em frente — mas não só isso — de fazer mais!

Vamos procurar ouvir mais. Entender mais. Dialogar mais. Ousar mais. Inovar mais. Realizar mais.

Vamos entregar o nosso melhor.

O caminho rumo ao futuro já está traçado. Queremos aperfeiçoar o trabalho em todas as áreas, mas desde já, anuncio as prioridades dessa nova etapa:

Saúde! Nossa meta será ampliar os mutirões de consultas e cirurgias, diminuir as filas e melhorar a qualidade do atendimento.

Emprego! Iremos priorizar o estímulo aos empreendedores locais, fortalecendo quem já está aqui, mas também vamos buscar investidores em outros estados para abrir novos postos de trabalho no Acre e qualificar nossos trabalhadores, sobretudo a juventude.

Segurança! Vamos avançar na proteção de nossas mulheres e crianças da violência. Trabalharemos sem descanso, dia e noite, para garantir o direito à vida!

Não será simples, não será fácil, não será imediato. Mas nós faremos porque temos determinação!

E a coragem de dizer: o Acre é o nosso estado e por ele vale a pena lutar!

É com esse espírito que hoje assumo este cargo: equilíbrio, entusiasmo e gratidão. Porque esse não é um governo que começa hoje. Mas também não será um governo com prazo de validade.

Nós faremos mais. Nós iremos além. Nós ampliaremos horizontes.

Que este seja um tempo de trabalho, união e avanço!

E que, juntos, possamos olhar para frente com a certeza de que os melhores dias ainda estão por vir.

Muito obrigada. Com fé no trabalho e as bênçãos de Deus, vamos em frente com alegria e disposição para fazer o melhor pelo Acre!

Esse é o compromisso que assumo com toda a nossa gente!

The post Pronunciamento para posse da governadora do Estado do Acre, Mailza Assis, para solenidade de transmissão do cargo do governador Gladson Camelí para vice-governadora appeared first on Noticias do Acre.





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