PSD lança oficialmente pré-candidatura do jornalista Chiquinho Chaves à prefeitura de Epitaciolândia

Durante a noite desta sexta-feira, dia 6, na Câmara Municipal do Município de Epitaciolândia, o Partido Social Democrático (PSD), lançou oficialmente o pré-candidato a prefeito no pleito que acontece em outubro próximo.

Contando com a presença do senador da república, Sérgio Petecão (PSD), e demais convidados que lotaram a Casa do Povo de Epitaciolândia, o jornalista Chiquinho Chaves foi anunciado para ser o candidato pela chapa majoritária do partido.

Para o senador Petecão, que esteve em vários município da regional o Alto Acre, além de Acrelândia, demonstrou satisfação em apoiar o Chiquinho Chaves, “Estou feliz (…) você ser candidato é a parte mais fácil, o difícil é você montar a estrutura partidária e graças a Deus o PSD tem correspondido em todos os municípios do Acre, (…) estamos montando chapas em Brasiléia, Assis Brasil e aqui em Epitaciolândia, temos um carinho especial e o Chiquinho junto com sua esposa Rosimari estão com a gente desde o começo. Hoje estamos consolidando essa pré-candidatura e nós temos chances reais e se depender de disposição minha e do Partido, nós vamos chegar lá”, destacou.

Com a casa cheia, Chiquinho foi bastante saudado pelos presentes, acreditando que o momento é oportuno. “Com a presença do Senador Petecão, estamos oficializando nossa pré-candidatura. Desde 2012 nós estamos com candidatura aqui em Epitaciolândia e agora em 2020, coube a mim essa missão (…) e o Partido cresceu muito nos últimos anos e hoje, pretendíamos fazer um ato simbólicos com 55 filiações e temos 155 nomes que estão acreditando nesse projeto e hoje é um partido consolidado aqui em Epitaciolândia”, disse o jornalista.

Chiquinho destacou que encara com naturalidade as outras quatro candidaturas no Município e espera poder montar uma chapa forte, trazendo para dentro do grupo fusões entre outros partidos, para essas alianças cheguem nas eleições fortalecidos e real chance de serem eleitos.

O PSD na cidade de Epitaciolândia, não diferente de outros municípios, é um dos partidos que mais vem se destacando, conseguindo grandes filiações trazendo para si, lideranças políticas e consequentemente, criando forte chances de eleger candidatos majoritários e bancas de vereadores.