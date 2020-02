Quadra carnavalesca na fronteira foi considerado tranquila

Provavelmente nos últimos quatro dias, período que foi comemorado o Carnaval na regional do Alto Acre, o comando do 5º Batalhão da Polícia Militar, através da Major Ana Kássia, realizou o trabalho padrão para que os foliões pudessem brincar com mais tranquilidade.

Os municípios vizinhos de Assis Brasil e Xapuri, proporcionaram algumas noites, mas também foi considerado dentro dos padrões, uma vez que existem àqueles que não sabem sair de casa com boas intenções e preferem praticar vandalismo, entre outras coisas.

Mesmo com reclamação por parte dos foliões, a determinação judicial com apoio das autoridades policiais e por medida de segurança, o carnaval de 2020 iniciou às 21 e acabou às 01 horas da madrugada do dia seguinte até o último dia.

Delitos considerado pequenos foram registrados e tiveram sua devida atenção. Maioria das vias de fatos tiveram a participação de menores que não respeitaram as determinações do judiciário.

Veja relatório realizado pelo 5º Batalhão da Polícia Militar do alto Acre abaixo.