Quadrilha de Porto Velho é presa na BR-364 após invadir Banco do Brasil

Por intermédio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas II de Cacoal, foram presos seis integrantes de uma quadrilha especializada em roubos a instituições financeiras, suspeitos de furtarem a agência do Banco do Brasil no último final de semana no município de Mirante da Serra-RO.

Após arrombarem a parede e diversas portas, os criminosos levaram dois revólveres calibre 38 marca taurus e dezoito (18) munição calibre 38. O prejuízo não foi maior por que a quadrilha não conseguiu arrombar os dois cofres do banco.

De acordo com o delegado titular da Draco II em Cacoal, Roberto dos Santos da Silva, logo após o crime a equipe de policiais entrou em ação ininterrupta e na tarde de domingo(27/09), seis homens foram presos, um deles em Jaru e os outros cinco no município de Itapuã do Oeste/RO. Segundo as investigações a quadrilha era de Porto Velho-RO.

Os agentes da Draco apreenderam os dois veículos utilizados na ação criminosa e os equipamentos para arrombar os cofres.

A operação contou com apoio de policiais civis e militares dos municípios de Mirante da Serra, Jaru, Nova União, Ouro Preto do Oeste, Jaru e Governador Jorge Teixeira.