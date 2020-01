Quadrilha é condenada a mais de 80 anos por assaltar família

Além da prisão, a quadrilha foi condenada ainda a pagar R$ 100 mil em multa para as vítimas. A sentença é da Vara Criminal da comarca de Brasileia.

O grupo é acusado ainda de corrupção de menor, já que levou um adolescente no dia do crime. Os acusados são membros de uma facção criminosa, segundo a Justiça.

A decisão ainda cabe recurso. A defesa de Elias Silva da Silva disse que ainda não foi notificada e só poderá saber se vai recorrer do resultado quanto tiver acesso ao processo. O advogado pediu para não ter o nome divulgado.

Já as defesas de Erivan Oliveira da Conceição e Natiele Lima Pipa afirmaram que vão conversar com os clientes para saber se recorrem ou não do resultado. Os dois advogados também não quiseram se identificar.