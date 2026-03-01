Qualivida da Polícia Civil realiza primeiro atendimento psicológico itinerante e leva cuidado a policiais civis de Sena Madureira – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do programa Qualidade de Vida (Qualivida), deu um importante passo no fortalecimento da saúde mental de seus servidores ao realizar, na última sexta-feira, 27, o primeiro atendimento psicológico de forma itinerante. A iniciativa levou as psicólogas do núcleo de Rio Branco até o município de Sena Madureira, garantindo assistência direta aos policiais civis que atuam naquela regional.

O Núcleo Qualivida tem como missão cuidar da saúde mental, emocional e social dos servidores da instituição. Com uma equipe formada por profissionais de psicologia, assistência social e outras áreas, o programa desenvolve ações de prevenção, escuta qualificada, acolhimento e apoio psicossocial, promovendo bem-estar e contribuindo para um melhor desempenho profissional.

A ação itinerante marca uma nova fase do programa, ampliando o acesso aos atendimentos e aproximando o cuidado da realidade enfrentada diariamente pelos policiais civis nas delegacias do interior.

O coordenador do Qualivida, Valcleir Carvalho, destacou a importância da iniciativa. “Nosso objetivo é garantir que todos os policiais civis, independentemente de onde estejam lotados, tenham acesso a um atendimento humanizado e de qualidade. Sabemos que a atividade policial exige muito do emocional e do psicológico, por isso estamos indo até as regionais, ouvindo, acolhendo e oferecendo suporte especializado. Esse cuidado reflete diretamente na qualidade do serviço prestado à população”, afirmou.

O delegado-geral da PCAC, José Henrique Maciel, ressaltou que a iniciativa reforça o compromisso institucional com a valorização dos servidores. “Cuidar da saúde mental dos nossos policiais é uma prioridade. São profissionais que lidam diariamente com situações de alto estresse e grande responsabilidade. Ao levar os serviços do Qualivida até as unidades do interior, garantimos que todos tenham acesso ao suporte necessário, fortalecendo nossa instituição e assegurando que nossos servidores estejam preparados para desempenhar suas funções com máxima eficácia e segurança”, enfatizou.

A criação e estruturação do espaço físico do Qualivida foi possível graças ao apoio do governador do Acre, Gladson Camelí, que no ano passado entregou à Polícia Civil um ambiente moderno e humanizado voltado exclusivamente ao cuidado com a saúde mental e emocional dos servidores. Localizado na região central de Rio Branco, em frente ao antigo Fórum Barão do Rio Branco, o espaço conta com consultórios, sala de recepção, auditório, banheiros e copa, proporcionando um ambiente acolhedor e funcional para atendimentos e atividades preventivas.

A ação itinerante reflete um esforço contínuo da Polícia Civil do Acre em garantir que seus profissionais estejam bem cuidados, valorizados e preparados para exercer suas funções com excelência. A equipe do Qualivida já se prepara para expandir os atendimentos nesse formato, contemplando tanto as regionais da capital quanto unidades do interior, reafirmando o compromisso institucional com a saúde e o bem-estar de seus servidores.