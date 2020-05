O número de pessoas curadas do coronavírus no Acre já chega a quase 2 mil, de acordo com o último Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) emitido nesta quarta-feira (27).

São 1.944 altas médicas já registradas, de 5.251 casos confirmados.

Em 24 horas, 192 pessoas se livraram dos sintomas e receberam alta.

O órgão informou também que 3.133 pessoas estão cumprindo isolamento domiciliar.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...