Quase 20 pessoas na faixa dos 30 anos morreram de coronavírus no Acre

O número de óbitos por coronavírus de pessoas entre 30 e 39 anos chegou a 19 nesta semana. A quantidade representa cerca de 6% do total de óbitos confirmados até o momento, que é de 326.

Duas dessas vítimas tiveram a morte registrada pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) na última terça-feira (24).

Uma delas, de 39 anos, deu entrada no dia 14 de junho no Hospital Santa Juliana e foi a óbito seis dias depois. A vítima era de Rio Branco.

Um homem de 34, também da capital, foi internado no dia 19 de junho no Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), morrendo na segunda-feira (22).

A faixa etária dos 30 tem o maior número de infectados no Acre. Entre os homens, quase um em cada três contaminados estão nesse grupo. Entre as mulheres, o percentual chega a 27,2.

Embora seja o mais numeroso em casos, a morte de pessoas dessa faixa é inferior aos demais adultos (pós-30), com a maioria dos óbitos ocorrendo em pessoas com doenças pré-existentes.

O número de infectados no Acre já passa dos 12 mil.

