Radialistas e colaboradores celebram 27 de trabalho no Governo do Estado

Funcionários da Aldeia FM 90.3 realizaram a festa em comemoração aos 27 anos de contrato junto ao Governo do Estado. Eles foram concursados em 1992 e contratados pelo Governo do Estado do então governador Edmundo Pinto no dia 1º de novembro de 1993.

Foram contratados pela secretaria de comunicação do Governo do Estado e para esta data não passar em branco resolveram fazer uma festa em comemoração com os os funcionários da 90.3 , convidados e familiares.

