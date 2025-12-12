Reconhecimento e legado marcam o encerramento da celebração dos 15 anos do Sisa no Acre





Após a edição comemorativa realizada durante a COP30, em Belém (PA), o Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais (IMC) promoveu, nesta quinta-feira, 11, no Museu dos Povos Acreanos, a celebração local dos 15 anos do Sistema de Incentivo a Serviços Ambientais (Sisa).

O encontro, voltado para gestores, técnicos, especialistas, pesquisadores e membros da governança do sistema que participaram do processo de criação ainda em 2009, foi marcado por discursos que reforçam o pioneirismo do Acre na construção de uma política ambiental robusta, baseada na proteção da floresta, na valorização das comunidades locais e no fortalecimento da governança e justiça climática.

Criado em 22 de outubro de 2010, o Sisa tornou-se uma referência por sua política pública pioneira que remunera a conservação da floresta e promove o desenvolvimento sustentável no estado, a partir da valorização dos serviços ecossistêmicos prestados por àqueles que mantém a floresta em pé: ribeirinhos, extrativistas, agricultores e povos indígenas.

Reconhecimento

O ponto alto da solenidade foi a entrega de homenagens a pessoas e instituições que marcaram a trajetória do Sisa ao longo desses 15 anos. Foram reconhecidas contribuições técnicas, políticas, sociais e científicas nas categorias: Institucional, Ouvidoria, Pesquisa e Ciência, Sociedade Civil e Parceiros Nacionais e Internacionais.

Entre os homenageados estavam representantes do governo do Estado, lideranças indígenas e extrativistas, pesquisadores envolvidos desde a criação do sistema até sua implementação e também no recente processo de atualização que contou com apoio de organizações internacionais parceiras, como o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), Earth Innovation Institute (EII); Agência Alemã de Cooperação Internacional (GIZ).

A presidente do IMC, Jaksilande Araújo, agradeceu a todos que contribuíram para o sucesso do sistema. “É uma imensa satisfação reunirmos pessoas tão queridas e que tanto contribuíram e contribuem para o fortalecimento e aprimoramento desse sistema. Este momento representa muito para os beneficiários do Sisa e para os nossos parceiros, que acreditam que o desenvolvimento sustentável é o caminho para um futuro melhor”, afirmou.





































