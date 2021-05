Régis Alencar é empossado Governador de Pando

Wanglézio Braga/ Foto: Reprodução

O médico Régis German Richter Alencar, o “Papito”, e advogada Ana Paula Becerra, foram empossados Governador e Vice-governadora, respectivamente, do Departamento de Pando, localizado na fronteira do Acre com a Bolívia. A solenidade de posse foi conduzida pela Assembleia Legislativa pondo fim a gestão transitória de Paola Terrazas Justiniano.

Régis assumiu o posto de governador para uma gestão de cinco anos (2021-2026). Cadeirante, é o primeiro governador deficiente físico a assumir o posto no país. Por isso, foi preciso fazer intervenção no Palácio do Governo, localizado no centro de Cobija, para que ele pudesse despachar sem muitos entraves na acessibilidade. Por exemplo, no último andar do prédio, ficava o gabinete oficial do governador e vice-governador, agora, a sala principal fica no primeiro andar.

Empossado, o primeiro compromisso de Régis Alencar foi reunir gestores da Saúde. Ele tratou sobre a pandemia do novo Coronavírus, pediu agilidade para resolver alguns problemas burocráticos e solicitou uma avaliação sobre a ‘saúde’ de Pando.

Hoje (05), ele foi recebido no Palácio Governamental pela, agora, ex-governadora Paola Terrazas, onde concedeu entrevista para à imprensa e participou de fotos.

