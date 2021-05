Regis Richter é diplomado Governador de Pando e deve assumir ainda nesta semana

Wanglézio Braga/ Foto: Reprodução

Ocorreu na última sexta-feira (30), em Cobija, a solenidade de diplomação do governador eleito de Pando, Regis Richter (MTS), da vice-governadora eleita, Ana Paula Becerra (MTS), além de 15 prefeitos, deputados, vereadores e suplentes que alcançaram resultados positivos nas eleições ocorridas nos meses de março e abril.

O ato do Tribunal Eleitoral (TE), assim como no Brasil, é obrigatório e necessário para dar início às transições de gestões tanto no executivo quanto legislativo. Com isso, no governo, Paola Terrazas Justiniano deixa o governo e Regis Richter, o ‘Papito’, assume a gestão após 10 anos como prefeito da cidade de Porvenir.

Aos 40 anos, ele é o primeiro governador cadeirante da história, na fronteira. Um acidente automobilístico o deixou sem os movimentos das pernas. Recentemente para que ele pudesse entrar no Palácio do Governo, localizado no centro de Cobija, foi preciso uma adaptação. Uma plataforma foi colocada, às pressas, para que ele pudesse entrar para tratar do processo de transição governamental.

Para assumir de fato o governo, Regis entregou o cargo de prefeito à nova ‘alcadeza’, Gresly Duran Regis ganhou o governo com 54,69% contra 45,31% do segundo colocado. Ele vai tomar posse ainda nesta semana numa cerimônia que deve ocorrer na sede do parlamento de Pando.

