Relator do projeto da doação de alimentos, Alan Rick é homenageado em evento da ABRAS

O senador Alan Rick foi um dos homenageados no Jantar do Poder – Edição Magna, promovido pela Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS), durante a ABRAS’25 Food Retail Future. O encontro reuniu as principais lideranças do varejo alimentar do país e contou com autoridades como o vice-presidente Geraldo Alckmin que participou por videoconferência (o avião não pousou devido o mau tempo em Campinas), além de deputados e os senadores Alan Rick e Efraim Filho!

Em seu discurso, Alan Rick destacou a aprovação do Projeto de Lei nº 2.874/2019, de sua relatoria, que institui a Política Nacional de Combate à Perda e ao Desperdício de Alimentos (PNCPDA). A nova legislação estabelece regras claras para a doação de alimentos, garante segurança jurídica aos doadores e cria mecanismos de incentivo, como benefícios fiscais e o Selo Doador de Alimentos.

O senador ressaltou que a medida era urgente, já que a falta de segurança jurídica levava muitas empresas a descartar alimentos, próprios para o consumo, para evitar tributação, em vez de doá-los. “O país que alimenta o mundo ainda convive com milhões de famintos. Trabalhamos para transformar o desperdício em dignidade, criando condições para que supermercados e empresas possam doar sem medo de penalidades ou insegurança jurídica” .

Alan Rick também reconheceu a importância do setor supermercadista, que representa mais de R$ 1 trilhão do PIB e emprega cerca de 9 milhões de brasileiros, chamando-o de “vitrine da modernidade e da força produtiva do país” .

Ao encerrar, enfatizou que a sanção da lei é “apenas o começo”, defendendo que o Brasil precisa unir tecnologia, eficiência e justiça social:

“Esperamos que este seja um marco para muitas outras vitórias contra a fome. O Brasil que queremos é o da tecnologia no campo, da eficiência no varejo, mas, acima de tudo, da justiça social na mesa do trabalhador.”

