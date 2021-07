Restabelecendo a VERDADE – Por deputada Mara Rocha

Venho aqui repor a verdade, para combater a mentira propagada nos sites tendenciosos e desinformados e que não têm a menor responsabilidade de buscar a verdadeira informação.

Hoje votamos no Congresso Nacional a LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias que trata de investimentos pelo governo brasileiro ( gastos) em todos os setores como: saúde, educação , infraestrutura e outros.

Dentro do texto da LDO, foi incluído o texto que tratava do aumento do Fundo Eleitoral, que passaria de R$ 2 bilhões para quase R$ 6 bilhões de reais.

Para desfazer essa aberração, o Partido Novo apresentou emenda para retirar da LDO, o texto que tratava do aumento do Fundo Eleitoral. Porém, a Presidência da Casa atendeu ao pedido dos líderes partidários para que a votação acontecesse de forma simbólica, ou seja, de acordo com o direcionamento dos líderes dos partidos políticos no Congresso Nacional.

Dessa forma, nenhum parlamentar votou nominalmente. Infelizmente, o regimento interno permite que os líderes possam falar e votar em nome de toda a bancada.

Não concordando com o direcionamento do meu partido, o PSDB, fiz questão de registrar meu voto por escrito a favor da Emenda do deputado Marcel Van Hattem do Partido Novo, pedindo a retirada do texto que tratava sobre o aumento do Fundo Eleitoral. Dessa forma deixo bem claro nos anais do Congresso Nacional, o meu posicionamento contra o aumento do Fundo Eleitoral.

Essa não é a primeira vez que me posiciono contra o aumento do Fundo Partidário. Já votei contra o aumento no ano passado.

Nenhum parlamentar citado por esse site teve direito ao voto nominal. Nenhum parlamentar votou contra ou a favor do Aumento do Fundo Eleitoral. Os líderes partidários decidiram pelas bancadas em votação simbólica.

É um absurdo, mas infelizmente o regimento interno permite essa aberração.

Dep. Fed. Mara Rocha/PSDB-AC

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...